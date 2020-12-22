شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المهرجان القومى للمسرح: قرار تكريم محمود ياسين اتخذ قبل وفاته بـ3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح، على انطلاق فعاليات المهرجان القومى للمسرح، قائلا:"تواكب مرور 150 عاماً على نشأة المسرح المصرى، وسميت دورة الآباء وهي أهداء للمؤسسين للمسرح في مصر".

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية سي بي سي، أنه المهرجان يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لموجهة فيروس كورونا، موضحاً أنه يتم تعقيم المكان وقياس درجة حرارة الضيوف.

وتابع رئيس المهرجان القومي للمسرح، أن مصر بلد الـ7 آلأف سنة حضارة أدت إلى تطور المسرح في مصر، مؤكداً أن قرار تكريم محمود ياسين اتخذ قبل وفاته بحوالي 3 أشهر لأنه فنان كبير عمل على تطوير المسرح وقت أن كان مديراً ونعتز بشكل كبير بقامة الفنان الراحل.