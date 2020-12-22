شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع ودفن جثمان عم كريم عبد العزيز في لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع أسرة على عبد العزيز، شقيق المخرجين الكبيرين محمد وعمر عبد العزيز وعم النجم كريم عبد العزيز، جثمانه ودفنه في لندن بإنجلترا، نظرا لإقامته المستمرة هناك، بالإضافة إلى ظروف الطيران بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وكان النجم كريم عبد العزيز نشر عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: انتقل إلى رحمة الله تعالى عمى الأستاذ على عبد العزيز.. ربنا يسكنه فسيح جناته و يغفر له.. نسألكم الدعاء و الفاتحة.

في جانب آخر يواصل الفنان كريم عبد العزيز تصوير مشاهده في مسلسل "الاختيار2" داخل المجمع الطبي بمنطقة التجمع الخامس، ويستمر التصوير لمدة 3 أيام وينتقل كريم لديكور منزله لاستكمال تصوير مشاهده الداخلية ضمن أحداث العمل.

ويواصل فريق عمل مسلسل الاختيار 2، التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمي تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.