محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
قال الفنان محيي إسماعيل، إنه يتناول فور استيقاظه صباحا "فص ثوم على الريق"، ثم يقضي وقتا على المشاية الرياضية، ومنها إلى كرسي المساج، ثم المطبخ.
أضاف إسماعيل، خلال حواره مع إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر فضائية dmc، "أنا يومي ملكي، أنا أمتلك كل الأيام، وده اختياري، إلا إذا القدر كان له كلمة أخرى".
وشدّد إسماعيل على حبه للنوم، مشيرا إلى أن النوم راحة للأعصاب والجسم، مخاطبا مقدمة البرنامج: "أقسم بالله العظيم أنا قعدت 7 أيام نايم والنهارده صاحي عشان أجيلك".
كانت هذه تفاصيل خبر محيي إسماعيل لإسعاد يونس: أقسم بالله أنا نايم بقالي 7 أيام وصحيت عشان أجيلك (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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