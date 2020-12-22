بيومى فؤاد: القبول بتاع ربنا.. وغير راضِ عن بعض أدواري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه شعر بتمتعه بالقبول لدى الجمهور منذ أن كان في مرحلة "إعدادي فنون جميلة"، موضحا: "دخلت المسرح آنذاك وكان هناك الكثير من الممثلين المميزين، وحينما يقفوا على المسرح، لا نشعر بهم، وعلى العكس يُقال على الفنان عبد السلام النابلسي إنه لم يكن خفيف الظل في الحقيقة كما كان في الأفلام".

وأضاف فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" مع الإعلامي خيري رمضان: "القبول بتاع ربنا، وسبحان الله ممكن ممثل ميبقاش شاطر في جميع أنواع الدراما، وممكن تلاقي أنه كإمكانيات تمثيلية مش عالي أوي، لكن القبول بتاع ربنا وبيغطي على كثير من العيوب".

تابع: "أنا لم أكن أشطر شخص في المسرح في بدايتي، فأنا دفعة ماجد الكدواني، وكان هو نجم الكلية، فالمسرحيات في الكليات كانت باللغة العربية، ولذلك نسبة الكوميديا فيها قليلة للغاية، فكنت أقوم بهذه الأدوار، ولذلك لم أحصل على أي جائزة في الجامعة، وكان هذا سبب إن شخصياتي اللي بقدمها حتى ملهاش اسم وبقوم بأدوار صغيرة أوي".

استكمل: "ربنا لما بيشاور على حد بينطلق، حتى لو كان مش موهوب، من الممكن أن يحصل شخص غير موهوب على فرصة كبيرة، أو لديه إمكانيات غير كبيرة".

وأشار بيومي فؤاد إلى أنه غير راضِ عن بعض أدواره، وقال: "أنا لا أندم.. ولكني اعترف أني قدّمت أدوارا أنا غير راضي عنها ولن أذكرها".