شيري عادل أنيقة وهيدي كرم بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، نظارة شمسية.

صفاء جلال

نشرت الفنانة صفاء جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل جذاب.

علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها "مساء الفل".

كندا حنا

نشرت الفنانة صفاء جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل جذاب.

ملك زاهر

نشرت ملك زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت ملك في الصورة، مرتدية فستانًأ أسود.

منة شلبي

نشرت الفنانة منة شلبي صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ جذاب.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج من داخل سيارتها.