"أحلى زهرة".. نبيلة عبيد تهنئ نجلاء فتحي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على تهنئة الفنانة نجلاء فتحي، بعيد ميلادها بمشهد من فيلم "الشريدة".
ونشرت نبيلة، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت أحلى زهرة في دنيتنا.. كل عام وأنتي نجلاء الجميلة.. نجمة السينما المصرية.. ويا رب السنة الجاية تكون كلها سعادة .. المشهد من فيلم الشريدة".
يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة" وهو من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.
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