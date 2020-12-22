وفاة عم الفنان كريم عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، علي عبدالعزيز، عم الفنان كريم عبدالعزيز، وشقيق المخرج محمد عبدالعزيز والمخرج عمر عبدالعزيز.

وكتب المخرج الكبير هاني لاشين عبر حسابه بموقع فيسبوك: "توفي في لندن اليوم أخي الحبيب علي عبدالعزيز، شقيق المخرج محمد عبدالعزيز، والمخرج عمر عبدالعزيز، اللهم ارحمه وصبرنا".

من ناحية أخرى يشارك الفنان كريم عبدالعزيز في بطولة فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "١٩١٩" للكاتب أحمد مراد، وهو من بطولة أحمد عز، هند صبري، ومن إخراج مروان وحيد حامد

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