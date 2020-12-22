"حرب عالمية ثالثة".. راغب علامة يعلق على الموجة الثانية لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
علق الفنان راغب علامة، عن موجة كورونا الجديدة، على الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد
وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "هل هو طبيعي ما يحدث في هذا العالم؟ هل كورونا ڤيروس طبيعي أم هو سلاح مصنّع في مختبرات الأشرار ؟ هل هي الحرب العالمية الثالثة بطريقة مختلفة ؟ ".
وأَضاف: "الجواب سيأتي بعد حين وبعد أن يكون قد قضى على الكثير من البشر جسدياً، ومعنوياً، وإقتصادياً ! ..رحمتك يا رب على الأبرياء".
يذكر أن آخر أعمال الفنان اللبناني راغب علامة، أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.
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