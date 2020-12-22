صابرين تعلن شفاءها من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة صابرين، شفاءها من فيروس كورونا.

وكتبت صابرين، عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله .. بفضل الله أولاً ثم دعواتكم .. المسحة سلبية".

وكانت الفنانة صابرين، قد أعلنت عن إصابتها بكورونا يوم 7 ديسمبر الجاري عبر حسابها على "فيسبوك".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة صابرين مسلسل "ليالينا 80"، والذي عُرض في رمضان الماضي، مع النجوم: خالد الصاوي، إياد نصار، وغادة عادل.