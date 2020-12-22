روبرت لفاندوفسكي يقتنص جائزة أفضل لاعب في عام 2020 من ميسي وكريستيانو رونالدو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 01:41 صباحاً - لسنوات طويلة احتكر اللاعبان الأرجنتيني ليونيل ميسي،والبرتغالي كريستيانو رونالدو أهم جوائز كرة القدم حتى عام 2020 حيث تراجع حسب المحللين أداؤهما بخسارة نواديهما "برشلونة" و"يوفنتوس" كأس دوري أبطال أوروبا.

وبحسب وسائل الإعلام،لم يسلم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في عام 2020، إذ تم الإطاحة بهما من قبل لاعب بارين ميونيخ البولندي روبرت لفاندوفسكي.

و فاز لاعب "بارين ميونيخ" البولندي روبرت لفاندوفسكي،البالغ من العمر"32 عاماً" بجائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2020 في حفل توزيع جوائز الفيفا الإفتراضي في زيوريخ، متفوقاً على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأحرز المهاجم البولندي روبرت لفاندوفسكي الأكثر تألقاً عالمياً : 55 هدفاً في 47 مباراة فقط خلال الموسم الماضي، كما ساعد ناديه " بايرن ميونيخ" بتحقيق ثلاثية تاريخية استحق عليها أن يكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم لموسم 2019-2020 الرياضي.



أول فوز



وهذه المرة الأولى التي يحوز فيها روبرت لفاندوفسكي "32 عاماً" جائزة أفضل لاعب، إذ لطالما كانت تذهب هذه الجائزة إما لليونيل ميسي أو لكريستيانو رونالدو.

روبرت لفاندوفسكي



سعيد جداً

كريستيانو رونالدو



وعبّر روبرت لفاندوفسكي عن سعادته بهذا اللقب، وقال بما معناه: "أن تحوز جائزةً وتشارك ذلك اللقب مع ميسي أو ورنالدو فهذا أمر لا يُصدق، وهو يعني لي الكثير".

وأشار في بوست شاركه في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي" إنستقرام " بأن ملهمه في صغره كان "تيري هنري"، وقال بما معناه: "أُعجبت به وبأسلوبه في اللعب، تألقه الفني وأهدافه الرائعة بالإضافة إلى النجاحات التي حققها على المستوى الفردي ولأنديته وبلده".



يعتبر نفسه محظوظاً لوجوده في عصر ميسي ورونالدو

ميسي



وأضاف لفاندوفسكي: "حلمت بأن أصل إلى هذا المستوى، وكلاعب محترف كنت محظوظاً بأنني شاهد على إنجازات أفضل لاعبين في العقد الأخير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ".

وحازت صورة روبرت لفاندوسكي مع جائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2020 في "إنستقرام" على مليون و900 ألف إعجاب.

وكانت قد سعدت بالفوز مثل روبرت لفاندوفسكي، مدافعة مانشيستر سيتي لوسي برونز التي حازت جائزة أفضل لاعبة كرة قدم لعام 2020 .



كريستيانو رونالدو الثاني..وميسي الثالث



يشار إلى أن البولندي روبرت لفاندوفسكي فاز بالمركز الأول بقائمة جائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2020 بعد تصدره القائمة ب52 نقطة،وأتى نجم نادي "يوفنتوس" اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمركز الثاني ب 38 نقطة،وجاء نجم "برشلونة" اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمركز الثالث ب35 نقطة،واللاعب السنغالي ساديو ماني بالمركز الرابع ب29 نقطة،وحل الهولندي كيفن دي بروين بالمركز الخامس ب26 نقطة،بينما احتل اللاعب المصري الدولي محمد صلاح بالمركز السادس ب25 نقطة.