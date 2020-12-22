كاتي هولمز تعلن حبها لإميليو فيتولو جينيور في عيد ميلادها الـ42

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 01:41 صباحاً - بعد مرور فترة قصيرة جداً على انتشار بداية مواعدة طليقها الممثل الأمريكي توم كروز "58 عاماً" لشريكته هايلي أتويل "38 عاماً" في بطولة الجزء السابع من سلسلة أفلامه "المهمة المستحيلة"،أعلنت الممثلة الأمريكية العالمية كاتي هولمز ،بمناسبة عيد ميلادها ال42 الذي صادف يوم السبت 18 ديسمبر- كانون الأول الجاري رسمياً علاقتها العاطفية مع حبيبها الجديد الشيف إميليو فيتولو جينيور.



هنأ حبيبته كاتي هولمز بعيد ميلادها ال42 بإنستقرام

كاتي هولمز وإميليو فيتولو جينيور



وهنأ الشيف الشهير إميليو فيتولو جينيور،البالغ من العمر"33 عاماً"، حبيبته نجمة هوليوود العالمية كاتي هولمز بعيد ميلادها ال42 عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" من خلال نشر صورة لهما معاً بالأبيض والأسود،وعلق إلى جانبها مهنئاً كاتي هولمز: "أكثر شخص مدهش ولطيف وأجمل.في كل مرة أرى وجهك،يجعلني أبتسم،عيد ميلاد سعيد، أنا أحبك"،وفقاً لموقع "هولا".



أعلنت حبها له بإنستقرام



وتشاركت كاتي هولمز تهنئة حبيبها الشيف إميليو لها ومقره في نيويورك، بعيد ميلادها في خاصية ستوري في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام"،وشكرته قائلة بتعليق دافىء أعلنت من خلاله حبها له: " شكراً كثيراً ياحبي".



علاقات عاطفية محدودة



وتعد كاتي هولمز قليلة العلاقات العاطفية،وعلاقاتها العاطفية طويلة ومحدودة،وتميل إلى الخصوصية في حياتها الخاصة،لهذا جاء اعترافها العلني بحبها للشيف إميليو فيتولو جينيور مستغرباً للغاية.

يشار إلى أن كاتي هولمز انفصلت في آب- أغسطس 2019 الماضي عن حبيبها الأخير جيمي فوكس بعد مرور 6 سنوات على علاقتها العاطفية به،وتعرفت على الشيف إميليو فيتولو جينيور في أيلول- سبتمبر الماضي،وبدأ إميليو فيتولو يحتل مكانة هامة في حياة كاتي هولمز تدريجياً عبر مواعدتها ،وتحولت علاقتهما إلى علنية عندما ظهرا علناً يستمتعان معاً بنزهات مشتركة.

وأكد مصدر مطلع ومقرب من الثنائي،بأن إميليو فيتولو،يحب جداً "سوري كروز" البالغة من العمر "14 عاماً" إبنة حبيبته كاتي هولمز،ويجيد التفاهم معها،وسوري كروز إبنة كاتي هولمز وزوجها السابق نجم هوليوود توم كروز اللذين انفصلا رسمياً عام

2012.