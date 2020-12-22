أشرف مصيلحي: أقدم شر مختلف في جمال الحريم

لفت الفنان أشرف مصيلحي، الانظار من خلال دور "مقصود" الذي يقدمه خلال أحداث مسلسل "جمال الحريم"، وهو ما ظهر من خلال تفاعل رواد السوشيال ميديا على الدور والعمل الذي يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

أبطال "جمال الحريم" ينتهون من تصوير جزء كبير من مشاهده



وقال أشرف مصيلحي في تصريحات صحفية أنه يجسد دور الشيطان فى الارض على مر السنين، ومرور الازمنه الطويله، وهو دور مركب وصعب واساسي في أحداث العمل.

وأشار أشرف مصيلحي، أن المسلسل يرمز إلى الحروب ضد الخير من خلال دور الشيخ الحسن الذى يجسده الفنان صلاح

عبد الله وهو تجسيد صراع الخير والشر على مدار الزمان.

وحول دور «مقصود» أضاف أشرف مصيلحي، أنه دور مختلف عن جميع أدواره التى قام بتقديمها من قبل على الرغم من تقديمه العديد من أدوار الشر، لكن هذا الدور مختلف وصعب من حيث الشكل والمضمون.

وتابع، أشرف مصيلحي: أنه انتهى من تصوير مشاهده بالكامل، منذ ثلاث ايام فقط وينتهى تصوير المسلسل عمومًا بعد أسبوع تقريبًا، لافتًا إلى أنه واصل التصوير تقريبا لمده ثلاثة أشهر لدوره فقط.

واختتم: استمتعت بأجواء التصوير بالرغم من المجهود المرهق لجميع أبطال المسلسل، وبالتعاون مع المخرجة منال الصيفى خلف الكواليس.

مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.