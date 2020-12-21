الأمير هاري وميغان ماركل يعلنان عن مؤسستهما الخيرية

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل أن مؤسستهما الخيرية الجديدة دخلت في شراكة مع منظمة المطبخ المركزي العالمي وطباخها الشهير لإطعام الجائعين في المناطق التي تعرضت لكوارث في أنحاء العالم.

وستنضم مؤسسة هاري وميغان غير الربحية “أرتشويل فاونديشن” إلى الطاهي الشهير خوسيه أندريس لتشييد سلسلة من مراكز الإغاثة المجتمعية.

ستكون هذه المراكز منشآت دائمة يمكن فتحها سريعاً للعمل كمطابخ خلال حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية، ويمكن أيضاً أن تكون بمثابة مراكز لتوزيع الطعام أو مدارس أو عيادات.

وقال هاري وميغان في بيان للصحافة: “صحّة مجتمعاتنا تعتمد على قدرتنا على التواصل مع إنسانيتنا المشتركة”. وأضافا: “عندما نفكر في الطاهي أندريس وفريقه المدهش في المطبخ المركزي العالمي، نتذكر أنه حتى في عالم من الصعوبات التي لا يمكن تصورها، هناك الكثير من الأشخاص الرائعين الذين على استعداد للعمل دون كلل لدعم بعضهم بعضاً”.

ومن المقرر افتتاح أول مركز من بين أربعة مراكز في عام 2021 بجزيرة دومينيكا بالبحر الكاريبي التي اجتاحها إعصارا ماريا وإرما في عام 2017. وسيقام المركز الثاني في بويرتوريكو التي اجتاحها الإعصاران أيضاً بقوة.

وستسعى المؤسسة الخيرية أيضاً للحصول على الدعم من منظمات أخرى لتشييد المزيد من هذه المراكز في أنحاء العالم.