عاصي الحلاني ينعى صديق عمره بكلمات مؤثرة

متابعة بتجـــــــــرد: بكلمات مؤثرة، نعى الفنان اللبناني عاصي الحلاني عديله جورج اسطفان إثر رحيله صباح اليوم الاثنين. ويعد الراحل من أصدقاء الحلاني المقرّبين حيث نشر الأخير صورة تجمعهما معاً وتظهر عليهما علامات السعادة في إحدى المناسبات، حيث التقطَ الحلاني الصورة بيده بالكاميرا الأمامية. وكتب الحلاني ناعياً صديقه الراحل: “بكرت الرحيل يا حبيب القلب كنت الأخ والصديق والرفيق والعديل خسرنا وخسر لبنان قامة وقيمة كبيرة المهندس جورج اسطفان الله يرحمك”.

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