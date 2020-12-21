كارول سماحة تطلّ في سهرة مميّزة ليلة عيد الميلاد

متابعة بتجــــــــــرد: تطلّ النجمة اللبنانية كارول سماحة في سهرة ميلادية مميّزة عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال – LBCI، ليلة عيد الميلاد في 24 ديسمبر الجاري.

وبدأت قناة LBCI الترويج للسهرة استعدادًا لعرضها يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كما نشرت كارول عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها ظهرت فيها في استوديوهات LBCI وأرفقتها بهاشتاغ #ChristmasSpiritwithCarole.

ويبدو أن كارول سماحة ستقدّم خلال الأمسية أغنيات ألبومها الميلادي الجديد Christmas Carole الذي أصدرته مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وألبوم Christmas Carole الميلادي يتضمن 9 أغنيات جاءت عناوينها كالتالي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).

ويشار الى أن كارول سماحة كتبت بنفسها كلمات عدد كبير من أغنيات الألبوم وتعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين للخروج بالنتيجة المرضية للجمهور.