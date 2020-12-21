الراحل شادويك بوسمان على موعد مع التاريخ في أوسكار 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحل الممثل الأمريكي المخضرم شادويك بوسمان عن عالمنا شهر أغسطس/آب الماضي، بعد انتهاء معركته ضد سرطان القولون.

ورغم رحيل الممثل الشهير بدور الملك تشالا، من بلاك بانثر، إلا أن بعض النقاد يتوقعون دخوله التاريخ خلال حفل الأوسكار المقبل.

وفقًا لموقع "يونلاد" الأمريكي، يقترب موسم الجوائز السينمائية العالمية، مع انطلاق عام جديد، وفي حالة ترشح "بوسمان" لأكثر من جائزة، قد يحقق سبقًا جديدًا.

شارك "بوسمان" في فيلمين مؤخرًا، Da 5 Bloods للمخرج سبايك لي، وMa Rainey's Black Bottom (قاع ماريني الأسود) مع الممثلة فيولا ديفيس، وكلا الفيلمين متاح للعرض على شبكة نتفليكس.





وفي حالة ترشح "بوسمان" عن أي الفيلمين للأوسكار، سيكون سابع ممثل يفعلها بعد وفاته، أما في حالة فوزه، فسيكون ثالث ممثل يفعلها بعد بيتر فينش وهيث ليدجر.

وأوضح الموقع أنه في حالة نجاح "بوسمان" في الترشح لجائزتي أوسكار، سيكون أول ممثل في التاريخ يحقق هذا السبق.