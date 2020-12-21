موجز الخليج 365 للسياحة.. ذعر سلالة كورونا يجتاح مطارات العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

قررت السعودية، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في حالات استثنائية - مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد.

تتواصل قائمة دول من داخل وخارج الاتحاد الأوروبي التي تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا في الزيادة، بسبب مخاوف سلالة كورونا الجديدة.

نالت طيران الإمارات تصنيف خمس نجوم نتيجة اختيار الركاب حول العالم ضمن جوائز أبيكس 2021 APEX.

أعلنت سلطنة عمان، الإثنين، تعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بداية من غد الثلاثاء لمدة أسبوع واحد.

أعلنت الاتحاد للطيران الإثنين عن تحديث إجراءات السفر للمغادرين من المملكة المتحدة ابتداء من 24 ديسمبر/كانون الأول 2020.



تعتزم شركة طيران الشرق الأوسط الناقل الوطني للبنان، فرض قواعد جديدة من شأنها زيادة التكلفة الحقيقية للتذاكر بالنسبة لمودعي الدولار.

قررت كل من المغرب وإسرائيل حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، بينما توسعت تل أبيب في قائمتها خوفا من سلالة كورونا الجديدة.

وجد عشرات المسافرين الذين وصلوا من بريطانيا أنفسهم عالقين في مطارات ألمانية ليل الأحد الإثنين، بعد قرار تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.

زاد عدد الدول من داخل وخارج الاتحاد الأوروبي التي أعلنت حظر الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بسبب مخاوف سلالة كورونا الجديدة.

تنوي شركة طيران روسية إنشاء "منطقة بلا أقنعة واقية" لمن يرفضون ارتداء الكمامات.

تقع جزيرة أروبا جنوب البحر الكاريبي ويسودها مناخ جاف وقاحل، وينعم زوار الجزيرة بالدفء والطقس المشمس، والمناظر الطبيعية.

