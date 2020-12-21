يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان نور الزين أغنيته المصورة الجديدة "جوك غير"بمناسبة إنطلاق شركة أورنجي للإنتاج الفني وإحتفالا بموسم الأعياد ورأس السنة الميلادية،وتشاركه في بطولة العمل المصور الممثلة السورية نسرين طافش.
يذكر أن "جوك غير " من كلمات حيدر الاسير، والحان نور الزين ، واخراج فادي حداد، وهي من أبرز الإعمال الغنائية في ألبوم الزين الذي يحمل عنوان "حلم" وتم إنتاجه بالتعاون بين شركة اورنجي للإنتاج الفني ومنصة Tentime وتميز العمل الجديد.
كما تم اطلاق قناة اورنجي على منصة اليوتيوب والتي ستحتوي على العديد من الاصدارات الغنائية العربية الخاصة بالشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر نور الزين ونسرين طافش معاً في جوك غير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.