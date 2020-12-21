فيلم 1984 Wonder Woman يتعثر في شباك التذاكر الدولي

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"الخليج 365" من بيروت: فشل الجزء الثاني من فيلم Wonder Woman في الحصول على مبيعات تضاهي الجزء السابق منه في شباك التذاكر، حيث حقق 38.5 مليون دولار فقط في 39 دولة حين أفتتح الأسبوع الماضي.

وجاء ما يقرب من نصف هذه الإيرادات من الصين ، حيث حقق Wonder Woman 1984 18.8 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

وهذا المبلغ أقل من نصف المبلغ الذي حققه الجزء الأول في الصين عندما افتتح قبل ثلاث سنوات.

بالطبع كان لجائحة فيروس كورونا التي أغلقت دور السينما في العديد من الدول حول العالم تأثير كبير بالطبع.

ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال ، كان حوالي ربع دور السينما فقط مفتوحًا وقادرًا على عرضه على روادها.

الفيلم أيضًا لم يعرض في الولايات المتحدة ، حيث تخطط شركة Warner Bros لطرحه في دور السينما في 25 ديسمبر، بالتزامن مع إتاحته للمشاهدة رقمياً عبر خدمة البث التابعة لها HBO Max.

في هذا الجزء التكميلي لفيلم 2017 ينتقل كل من غال غادوت وكريس باين من الحرب العالمية الأولى إلى الثمانينيات.

هذه المرة تواجه ديانا برينس اثنين من الأشرار: كريستين ويغ الفهد الهجين، وبيدرو باسكال، بدور رجل الأعمال ماكسويل لورد.

قالت المخرجة باتي جينكينز لصحيفة صن: "أنا متحمسة لها أن تأتي إلى أمريكا وتصبح المرأة المعجزة التي نعرفها جميعًا".