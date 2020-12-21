وصيفة ملكة جمال فرنسا إبريل بنعيوم تتلقى "سيلا" من التغريدات المعادية للسامية

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تعرضت أبريل بنعيوم، الوصيفة في مسابقة ملكة جمال فرنسا لعام 2021، إلى سيل من الإساءات المعادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي ، مما أثار موجة من الغضب ودفع بالشرطة إلى إجراء تحقيقات.

وكشفت أبريل بنعيوم (21 عام) عن أصولها الإسرائيلية في مقابلة خلال حفل تتويج ملكة جمال البلاد ونالت فيه لقب الوصيفة.

وتعرضت لهجوم معاد للسامية على تويتر، أدانه السياسيون الفرنسيون والمنظمات اليهودية.

وقالت بنعيوم لصحيفة "فار - ماتان" إنها سمعت عن الشتائم المعادية لليهودية من أقربائها.

وقالت بنعيوم ، التي مثلت منطقة بروفانس الجنوبية الشرقية خلال المسابقة، إنه "من المحزن أن نشهد مثل هذا السلوك في 2020". وأضافت:"من الواضح أنني أدين هذه التعليقات ، لكنها لا تؤثر فيّ على الإطلاق".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه "صُدم بشدة من سيل الشتائم المعادية للسامية" ضد بنعيوم. وكتب في تغريدة "يجب ألا نترك هذا الأمر" ، مضيفًا أن الشرطة كانت تحقق في التغريدات المسيئة.

واستنكر منظمو المسابقة "خطاب الكراهية"، واعتبروا أنه "مخالف تماماً لقيم القناة والإنتاج والعرض".

Getty Images أبريل بنعيوم وأماندين بوتي الفائزة بلقب ملكة جمال فرنسا

وشهدت فعالية هذا العام،الاحتفال بمرور 100 عام على انطلاق المسابقة.

وتوّجت ملكة جمال نورماندي، أماندين بوتي بفوزها على 29 مرشحة. وقالت الفائزة لقناة "بي أف أم" إنه كان "مخيباً جداً للآمال رؤية التصريحات غير الملائمة".

وأعرب سياسيون فرنسيون عن تضامنهم مع بنعيوم. وغردت وزيرة المواطنة مارلين شياباتا قائلة إن مسابقة الجمال لم تكن "منافسة معادية للسامية". وقال رونو موزولييه، نائب فرسي سابق في البرلمان الأوروبي من منطقة بروفانس إن بنعيوم "تمثل منطقتنا وبلادنا بشكل مثالي".

كذلك صدر عن مجموعات يهودية ردود فعل قوية. وقالت الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية (ليكرا) إن مسابقة ملكة جمال فرنسا "حولت تويتر إلى بالوعة معادية السامية ضد ملكة جمال بروفانس".

وشهدت فرنسا التي تضمّ نحو نصف مليون يهودي، أكبر جالية يهودية في أوروبا، عددًا من الهجمات المعادية للسامية في السنوات الأخيرة. وواجهت الحكومة الفرنسية ضغوطا للرد على العنف والمضايقات ضد اليهود في البلاد.

ووجدت دراسة أجريت في دول الاتحاد الأوروبي عام 2018، أن 95 في المئة من اليهود الفرنسيين يرون أن معاداة السامية مشكلة كبيرة جدًا أو إلى حد ما. في العام ذاته، قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب إن هناك زيادة بنسبة 69 في المئة في حوادث معاداة السامية.