كريم عبدالعزيز يُعلن وفاة عمه

أعلن الفنان كريم عبد العزيز منذ قليل، وفاة عمه علي عبدالعزيز، شقيق المخرجين محمد عبد العزيز، وعمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وكتب "كريم" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمى الأستاذ علي عبدالعزيز.. ربنا يسكنه فسيح جناته ويغفر له.. نسألكم الدعاء والفاتحة"، ولم يتم حتى الآن

تحديد موعد ومكان تشييع الجثمان أو إقامة العزاء.

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ويواصل الفنان كريم عبدالعزيز تصوير مشاهده من الجزء الثاني لمسلسل "الاختيار"، مع النجم أحمد مكي، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي، والذي من المقرر عرضه

خلال الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2021.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" ناقش في الجزء الأول قصة الوفاء والخيانة ما بين تقديم قصتي الشهيد أحمد صابر منسي وقدمه أمير كرارة، وقصة هشام العشماوي وقدمه أحمد العوضي، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، أما الجزء الثاني والذي سيقدم قصص استشهاد ووفاء ضباط الجيش والشرطة ويقدمه كريم عبدالعزيز وتأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سينرجي "المتحدة للإعلام" للمنتج تامر مرسي.