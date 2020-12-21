نادين نجيم تختصر العلاقات مع أولئك الأشخاص

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها عبر انستغرام والذين يبلغ عددهم أكثر من 12 مليون متابع، فيديو للإعلامي “مصطفى الآغا” يقول فيه: “تحت مسمى الحب، أو الحرص والخوف عليك، ينقلون لك كلام الآخرين عنك، ثم يبهرون معظمه، ويزيدون من جرعة الاستفزاز، حتى يروا النيران في عينيك، ثم يستمتعون بردود أفعالك عليه، ولكن تذكر، من نقل لك نقل عنك ومن لا يحترم خصوصية المجالس لا يستحق أن يوجد فيها”.

وأضاف الإعلامي: “تذكر أنك أنت من تسمح أو تمنع الآخرين من استغلال أذنك ونقل الكلام لك، كن أذكى وأقوى من لسان نمام حاقد ناقل للأذية أو متسبب بها”.

أما نادين فعلقت على الفيديو قائلة:” اختصرت معظم العلاقات بين الأشخاص! معك حق ويا لطيف شو بعرف من هل النوع من البشر يلي بحبوا النكد والسلبيات”.

على صعيد آخر تستعد نادين لتحضير عمل جديد يحمل عنوان “صالون زهرة” أو المعروف بـ “صالون زيزي” ومن المتوقع عرضه في فبراير أو مارس من بداية العام المقبل حسب ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا.

والمسلسل الذي يتكون من 15 حلقة فقط، تقوم فكرته على شخصية “زهرة” ستجسدها النجمة اللبنانية التي ستكون صاحبة صالون نسائي تتفرع من شخصيتها حكاية درامية في إطار لايت كوميدي، كما نُشر مؤخراً أن العمل سيسلط الضوء على حادثة مرفأ بيروت وما حصل مع نادين من خلال تعرضها في الصالون لإصابات إثر الانفجار.

أما الفنان الذي سيكون إلى جانبها في البطولة فتم اختيار ” سامر إسماعيل” كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.