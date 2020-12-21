فيلم Wonder Woman 1984.. إيرادات مخيبة للآمال

متابعة بتجـــــــــرد: قد تستطيع شخصية ديانا برنس في فيلم Wonder Woman1984 “المرأة الخارقة 1984” التفوق على فهد لكنها ليست نداً لجائحة عالمية.

فقد حقق فيلم “المرأة الخارقة 1984” مع عرضه في الصين في عطلة نهاية الأسبوع إيرادات متدنية بلغت 18.8 مليون دولار. وهذا أقل بكثير مقارنة مع 38 مليون دولار حققها الجزء الأول في بداية عرضه هناك خلال نفس الفترة، مما يشير إلى أن الجزء الثاني لن يحقق الإيرادات التي حققها سلفه طوال فترة عرضه في الصين وهي 90.5 مليون دولار.

كما بلغت إيراداته المخيبة للآمال في الخارج 38.5 مليون دولار فقط.

والصين واحدة من أسواق دور العرض السينمائي القليلة التي شهدت مؤشرات على بدء عودة النشاط خلال الكارثة الصحية. لكن الإيرادات في جميع أنحاء البلاد لا تزال أقل بنسبة 30 بالمئة.

ولم يكن فيلم “المرأة الخارقة 1984” الوحيد الذي تبددت الآمال في تحقيقه نجاحاً كاسحاً، فقد حقق فيلم الحركة الصيني “الإنقاذ” The Rescue إيرادات تقل عن 36 مليون دولار في الأسبوع الأول لعرضه وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات وقد يؤدي إلى تكبد الفيلم خسائر مالية كبيرة.

وكان من المفترض أن يكون فيلم “المرأة الخارقة 1984” من أنجح أفلام موسم العطلات، لكن في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اختارت شركة “وارنر براذرز” طرحه في الولايات المتحدة عبر منصة البث الرقمي (إتش.بي.أو ماكس) تزامنا مع عرضه في صالات السينما في 25 ديسمبر.

وتواجه الأفلام الجديدة صعوبات في بيع التذاكر في ظل إغلاق 66 في المئة من دور العرض بالولايات المتحدة.