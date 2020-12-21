تايلور سويفت تبيع مليون نسخة من ألبومها الجديد في أسبوع

متابعة بتجــــــــــرد: يحقق ألبوم النجمة الأميركية تايلور سويفتEvermore نجاحاً باهراً إذ بيع مليون نسخة منه على مستوى العالم بعد طرحه بأسبوع واحد، لتحقق النجمة بذلك رقماً قياسياً جديداً وفقاً لتصنيف Swift’s Republic. ويعد هذا الألبوم الإصدار الثامن لتايلور الذي يحقق هذا الرقم القياسي على التوالي في مشوارها الفني. وقد حقق ألبوم folklore الذي أطلقته النجمة في صيف 2020 نفس الأرقام أيضاً وما زال يحتفظ بمكانته كأفضل مبيعات لعام 2020. يشار إلى أن تايلور قد طرحت قبل أسبوع فيديو كليب أغنية willow الذي أخرجته بنفسها وقد حققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية تخطت الـ35 مليون مشاهدة عبر قناتها في يوتيوب.

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