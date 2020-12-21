رايان رينولدز يكشف عن خطته للاحتفال بعيد الميلاد

متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم رايان رينولدز عن خططه للاحتفال بعيد الميلاد والتي ستكون مختلفة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا الذي حلّ على العالم منذ بداية العام الجاري، إذ كتب عبر ستوري انستغرام: “لن يرى أطفالي أجدادهم هذا العام في عيد الميلاد، أو أصدقاء أو عمات وأعمام. إنه أمر بغيض”.

وأضاف زوج النجمة “بليك ليفلي” والأب لثلاثة أطفال، “إن قبعتي مرفوعة للكثيرين ممن يفعلون الشيء نفسه”.

يذكر أنهما ليسا العائلة الوحيدة المشهورة التي غيرت خطط عطلاتها من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار COVID-19. حتى العائلة المالكة البريطانية تضع خططاً مختلفة، ولن يكون هناك تجمع حاشد في قلعة ساندرينجهام في يوم عيد الميلاد، والذي عادة ما يجتذب العشرات من أفراد الأسرة، حيث تخطط الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب لقضاء عطلة هادئة في وندسور.

يذكر أن رايان وبليك التقيا لأول مرة في أوائل سنة 2010 خلال تصويرهما فيلم الفانوس الأخضر حيث أديا معاً دور البطولة. تزوج الثنائي في 9 سبتمبر 2012، في بلدة مونت بليستانت بولاية كارولينا الجنوبية، ورزق الزوجان بـ3 أولاد: جيمس (مواليد 2014)، وإينيس (مواليد 2016) وبيتي التي تبلغ 16 شهراً.