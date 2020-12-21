شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يكشف عن صور تجمعه بـ محمد محيى من كواليس "قادر وتعملها" مر عليها 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه المطرب محمد محيى بأغنية "قادر وتعملها" التي تعد واحدة من أبرز الأغانى الذى قدمها بمشوراه الغنائى، حين طرح الكليب الخاص بها عام قبل 17 عامًا، وتحديدًا عام 2003، وذلك خلال تعاون مع المنتج والمخرج نصر محروس الذى قام بإخراج الكليب، كما أنتج الألبوم آنذاك.



محمد محى مع نصر محروس فى صورة نشرها الأخير عبر انستجرام

نصر محروس وبعد 17 عاما من طرح الكليب نشر صور من كواليس الأغنية التي حققت نجاحًا كبيرًا في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وكتب: "قادر وتعملها وتروح وتنسانى 2003".



نصر محروس

وحرص المنتج نصر محروس فى وقت سابق على الاحتفال بعيد ميلاد المطرب محمد فؤاد حينما نشر صورًا من كواليس أحد أبرز الأغانى التى عملا فيها معاً، وهى أغنية "الحب الحقيقى"، حيث نشر نصر محروس أكثر من صورة خلال كواليس الكليب، وذلك بعدما تم طرحه قبل 22 عامًا وحقق آنذاك نجاحًا كبيرًا.

وقال المنتج نصر محروس لـ"الخليج 365" أيضًا فى وقت سابق إنه يجهز حاليًا عددًا من الأغانى الجديدة لكل من المطرب مصطفى شوقى والمطربة سومة لطرحهما خلال موسم الكريسماس وراس السنة كما أعرب عن سعادته بنجاح أغنية "بياع كلام" للمطرب الشاب نبيل وحصولها على تريند فى أكثر من دولة عربية.

يذكر أن المنتج نصر محروس قد طرح كليبا جديدا للمطرب نبيل بعنوان "بياع كلام"، من كلمات وألحان نبيل، وتوزيع جيزو، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ووصلت نسبة مشاهدتها على قناته على اليوتيوب إلى 8 ملايين مشاهدة بعد طرحها منذ أيام قليلة.

كما قدم المطرب مصطفى شوقى آخر أغنياته "عرقسوسى"، وهى من إنتاج نصر محروس، حيث يراهن نصر محروس على الأغنية الجديدة التى يقدمها مصطفى شوقى، وأيضًا أغانى سومة التى سيطرحها خلال الفترة المقبلة.