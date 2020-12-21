شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم السعودى Scales للمخرجة شهد أمين يترشح لجوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن اختيار فيلم "الموازين – Scales" للمخرجة السعودية شهد أمين، للترشح رسميًا لجوائز الأوسكار في فئة الأفلام الروائية الدولية، وهو ما يعد خطوة جديدة في السينما السعودية.

ووفقًا لصحيفة فاريتي، فإن الفيلم السعودي تم ترشيحه لجوائز الأوسكار، بعد إطلاقه في أسبوع النقاد بمهرجان البندقية السينمائي 2019، حيث حصل على جائزة نادي فيرونا السينمائي لصناعة الأفلام المبتكرة، ومنذ ذلك الحين عُرض في عدد كبير من المهرجانات الأخرى، بما في ذلك لندن وقرطاج والقاهرة وسنغافورة، حيث فاز أفضل صورة، وفي SXSW 2020.

يعتمد فيلم "الميزان" على الفولكلور العربي حول امرأة شابة تدعى "حياة" - تؤدي دورها الممثلة الجديدة حجار - التي تتمرد على التقاليد السائدة في قرية الصيد التي تعيش فيها والتي تقضي بالتضحية بأطفالها لحوريات البحر المتوحشة في البحر.

وكانت مصادر من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أكدت أن حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم، سيقام في موعده على مسرح دولبي الشهير في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والذى سيسع لحوالى 3400 مقعد من الحاضرين.

ووفقاً لصحيفة فاريتي فإن المصدر، الذي لم يذكر اسمه، أكد أنه لا يستبعد حضور بعض من الجماهير وسط إجراءات احترازية صارمة، من أجل إتمام الحفل الأشهر في تاريخ السينما، والذي تناقلت الكثير من الشائعات مؤخرا بإلغائه.