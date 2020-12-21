شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عم الفنان كريم عبد العزيز وشقيق المخرجين محمد وعمر عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل، على عبد العزيز، شقيق المخرجين الكبيرين محمد عبد العزيز وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وهو بنفس الوقت عم النجم الكبير كريم عبد العزيز، ولم يتم تحديد موعد ومكان تشييع الجثمان أو إقامة العزاء.





ونشر كريم عبد العزيز عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا، إنتقل إلى رحمة الله تعالى عمى الأستاذ على عبد العزيز.. ربنا يسكنه فسيح جناته و يغفر له .. نسألكم الدعاء و الفاتحة.

في جانب آخر يواصل الفنان كريم عبد العزيز تصوير مشاهده في مسلسل "الاختيار2" داخل المجمع الطبي بمنطقة التجمع الخامس، ويستمر التصوير لمدة 3 أيام وينتقل كريم لديكور منزله لاستكمال تصوير مشاهده الداخلية ضمن أحداث العمل.

ويواصل فريق عمل مسلسل الاختيار 2، التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمي تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.