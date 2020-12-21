شكرا لقرائتكم خبر عن درة تظهر أناقتها على السجادة الحمراء بـ 3 إطلالات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عودت النجمة التونسية درة جمهورها على إتقانها في اختيار إطلالتها التي تظهر بها خلال المهرجانات السينمائية والمحافل الفنية المختلفة، ويعتبرها الكثير أنها أكثر فنانة تجيد اختيار الفساتين المناسبة لها والتي تظهرها في كامل أناقتها وشياكتها، كما أن درة تتسلم بجمال الوجه وتتميز بقوام ممشوق يساعدها على الظهور بشكل جذاب على السجادة الحمراء.

درة تخطف الأضواء

واستطاعت النجمة التونسية درة أن تخطف الأضواء خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 42، والتي أقيمت بدار الأوبرا المصرية، بعد أن ظهرت خلالها بـ 4 اطلالت مختلفة تنوعت ألوان بين الأسود والأزرق، كما تواجد معها أيضا زوجها هانى سعد على السجادة الحمراء للمرة الأولى له.



درة

وحضرت النجمة التونسية درة بصحبة زوجها هاني سعد على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي في الخليج 365 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في الدورة 42 المقام بدار الأوبرا المصرية، وظهرت بإطلالة أنيقة وكان هذا الظهور الأول لهما بعد انتهاء شهر العسل مباشرة.



الفنانة درة

من ناحية أخرى أعربت الفنانة التونسية درة عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "الكاهن"، المقرر انطلاقه الشهر المقبل، معتبرة أنها محظوظة بهذه التجربة وتحمست لها لأنها تقدم فيه شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة، قائلة إنها تعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم لوضع خطة نهائية لموعد انطلاق التصوير الشهر المقبل مع اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.