شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا فى صورة من أمام هرم سقارة.. ومتابعوه: شايل الهرم على أكتافك يا سقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم أحمد السقا فى أحدث ظهور له من أمام هرم سقارة، حيث التقط صورة أمام الهرم، وما أن نشر الصورة حتى تفاعل معه متابعوه بتعليقات عديدة منها من مازحه حول شكله في الصورة وكتب: "شايل الهرم على كتفك يا سقا"، في حين كتب آخرون: "بنحبك يا سقا".



السقا وتعليق متابعيه

من ناحية أخرى سبق وشارك النجم أحمد السقا جمهوره بصورة تجمعها بالنجم أمير كرارة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة، قائلا: "ربنا يكفينا شر العين"، ثم كتب كرارة: "باين إننا متخانقين أوى" مع إيموجى ضاحك، ودخل متابعوهما يستفسرون عما حدث فى كواليس تصوير مسلسل "نسل لأغراب".



السقا

كما نتهى أبطال فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا ومنى زكى من تصوير مشاهدهم الأخيرة فى وقت سابق من الشخر الجارى، وذلك بعد أشهر طويلة من التصوير والتوقف عدة مرات، ويدخل بعدها الفيلم في مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه خلال الفترة القادمة في دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث "العنكبوت" حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية، خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

تدور أحداث فيلم "العنكبوت"، فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

فيلم "العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.