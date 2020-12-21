شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير أغانى ألبوم مزح للنجمة أنغام..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة أنغام، عبر حسابها بموقع تويتر، "فيديو" كواليس تصوير أغاني ألبومها الأخير مزح التى أدته باللهجة الخليجية، ونال إعجاب جمهورها على السوشيال ميديا، وحقق نجاحًا كبيرًا وكتبت أنغام، قائلة: "كواليس تصوير ألبوم مزح الجزء الأول".

وكانت كشفت المطربة أنغام عن أنها لم تصب بفيروس كورونا كما تردد خلال الأيام الماضية، بعد إصابة مديرة أعمالها راندا رياض، مشيرة إلى أن الأخيرة تسكن في مدينة 6 أكتوبر وأنغام تسكن في منطقة الشروق.

وأوضحت أنغام في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها لا تختلط بمديرة أعمالها راندا هذه الفترة، وتتواجد فى المنزل حاليًا، لافتة إلى أنه في الطبيعي قبل إصابة راندا، يكون هناك إجراءات احترازية من الثنائى للحماية من فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، تستعد أنغام لحفلها المقبل بالإمارات، والذي ستحييه في مدينة الشارقة على مسرح مدرج خورفكان، برفقة المايسترو هاني فرحات، بمناسبة رأس السنة.

وتغنى أنغام بالحفل لأول مره على المسرح أغانى ألبوم «مزح» بعد نجاحه الكبير، منها؛ «مزح»، "غريب"، "ألف أسف"، "لا تستغرب"، "لايقين"، «"دور"، "اسمك حبيبى"، "أنانى"، "أكتب لك تعهد"، "عمرى معاك"، "ياريتك فاهمنى"، "حالة خاصة جدا".