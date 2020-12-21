شكرا لقرائتكم خبر عن شياكة زمان.. شادية وفاتن حمامة وعبد السلام النابلسى فى رحلة بالمعمورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ فنى طويل، يمتلكه الثلاثى فاتن حمامة وشادية وعبد السلام النابلسى، فالأسماء الثلاثة لمعت بشدة في فترة الخمسيينيات والستينيات، وخلال عقود طويلة، قدموا خلالها مجموعة من كلاسيكيات السينما المصرية، سواء كان كل على حدة، أو بأعمال فنية مشتركة فيما بينهم، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لشادية بصحبة فاتن حمامة وعبد السلام النابلسى وهم في رحلة، على الشاطيء في المعمورة عام 1959.



شادية وفاتن حمامة وعبد السلام النابلسى

وكانت النجمة إلهام شاهين، قد روت تجربة الوقوف أمام النجمة الراحلة شادية في فيلم "لا تسأنى من أنا" للمخرج أشرف فهمى عام 1984، والذى كان في بدايتها الفنية، حيث يعد الفيلم الثالث الذى تشارك فيه إلهام شاهين، موضحة أنها كانت في السنة الثانية للمعهد وقالت: "وكنت هموت إنى هقابل شادية لأنى محلمش إنى أسلم عليها أصلاً".

ولدت الفنانة شادية فى 8 فبراير عام 1931 واختار لها والدها المهندس الزراعى أحمد كمال شاكر اسم "فاطمة"، وعرفت فى السينما باسم شادية، وقد اختلفت الآراء فى سبب تسميتها فهناك رأى يقول إن المنتج والمخرج حلمى رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيا وذلك بعدما قدمت معه فيلم العقل فى إجازة، وهنالك من يقول أن الممثل يوسف وهبى هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور فى ذلك الوقت فيلمه شادية الوادي، وهنالك قول يرجح أن الفنان عبد الوارث عسر هو من أسماها شادية لأنه عندما سمع صوتها لأول مره قال: "إنها شادية الكلمات".