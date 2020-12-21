شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد فى فوتوسيشن جديدة مع الدراجة.. ومتابعيها: "كل ما تكبر تحلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة سميرة سعيد في أحدث فوتوسيشن لها من خلال حسابها على موقع انستجرام، حيث ظهرت خلال الصور بصحبة الدراجة، وبإطلالة خريفية عبر 5 صور، تفاعل معها متابعوها بتعليقات من عينة : "كل ما تكبر تحلى"، و"الجمال كله والله".



سميرة سعيد على انستجرام فى صورة جديدة

من ناحية أخرى، سبق ونعت النجمة سميرة سعيد الناقد والمخرج المغربى نور الدين الصايل، من خلال حسابها على موقع إنستجرام، معلقة على وفاته بكلمات تعكس صداقتهما بصورة كبيرة وتأثرها قائلة "فقدت البارحة صديقا وأخا ورفيق رحلة من أنبل الأشخاص الذين عرفتهم طوال حياتى.. كان لى سندا كبيرا فى مواقف كتيرة قيمة وقامة مغربية وموسوعة ثقافية وفنية كبيرة.. رحمك الله رحمة واسعة نور الدين الصايل".



سميرة سعيد على انستجرام

وحرصت النجمة سميرة سعيد فى وقت سابق على دعم هنا إبراهيم يسرى بعد طرحها أغنيتها الجديدة "منتاش بعيد"، ونشرت الديفا الأغنية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "هنا حبيبتي بعيدا عن علاقتي بيكي.. الأغنية فيها كم من الصدق والحب والشجن.. وطبعا حزن لا يوصف.. حاسة إن كل اللى اشتغل فيها بيحبوكى وبيحبوا أبوكى الله يرحمه.. إحساسك وصلنى اوى".



سميرة سعيد على موقع انستجرام

وفى سياق آخر، خطفت الديفا سميرة سعيد الأنظار، خلال جلسة تصوير جديدة، حيث ظهرت فى إطلالة شبابية مميزة، ارتدت خلالها فستانا قصيرا "ذهبى" اللون، ذات أكمام طويلة، مع حذاء من الكعب العالى من اللون الأسود، ونشرت الصور عبر منصاتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، ولم تعلق على الصور سوى بإيموجى "قلب أحمر".



سميرة سعيد والتعليقات

كما حرصت الديفا سميرة سعيد، فى وقت سابق أن تنعى شيخ الأغنية المغربية الفنان محمود الإدريسى، الذى توفى يوم الخميس الماضى، عن عمر ناهز 72 عاما، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دخول العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، مؤكدة أنه أثرى الأغنية المغربية بأعماله وأنه من أنبل الفنانين وأكثرهم خلقا.