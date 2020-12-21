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أحمد مالك يتصدر غلاف مجلة GQ ويفوز بجائزة أفضل ممثل في 2020.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل مجلة GQ الشرق الأوسط بالفنان المصري أحمد مالك وتمنحه جائزة أفضل ممثل في 2020، التي تستهدف كل عام الممثلين الذين يحققون تقدمًا أو تطورًا ملحوظًا خلال العام، كما تصدر مالك غلاف GQ، ويتضمن ذلك التعاون في جلسة تصوير مع هيرميس وديور، أشهر بيوت الأزياء والموضة ومقطع فيديو دعائى.

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ويعتبر هذا هو التعاون الثاني بين الفنان الشاب ومجلة GQ الشرق الأوسط، إذ أجرت المجلة حوارًا معه في وقت سابق من العام الحالي تحت عنوان "مالك يقترب من الوصول لأبعد الحدود"، تحدث فيه عن تجربته العالمية الأولى قي الفيلم الأسترالي The Furnace.

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مالك الذي سبق أن اختارته مجلة سكرين ديلي في 2017 ضمن قائمة نجوم الغد العرب، نال العديد من الجوائز عبر أكثر من ٢٥ عملاً، منهم اشتباك وليل/خارجي. ومؤخرًا انطلق مالك عالمياً بدوره في الفيلم الأسترالي   The Furnaceالذي عُرض بمهرجاني فينيسيا والجونة في 2020.

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ويستعد مالك لنشاط مكثف في 2021، فهو يشارك في بطولة مسلسل تحقيق المقرر عرضه على منصة WATCH iT، وهو مسلسل من 13 حلقة، من إنتاج شركة أروما (تامر مرتضى)، بالإضافة إلى مسلسل نسل الأغراب مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة المقرر عرضه في رمضان المقبل، كما يشارك في بطولة فيلم قمر 14 مع المخرج هادي الباجوري وبطولة عدد كبير من النجوم، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة كيرة والجن مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز والمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، والفيلم مأخوذ عن رواية 1919 الأكثر مبيعاً، ومن إنتاج شركة سينرجي في واحد من أضخم إنتاجات السينما المصرية، بالإضافة لكونه أهم الأعمال السينمائية المنتظرة على مستوى العالم العربي في 2021.

 

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