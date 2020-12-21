شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شقيق مديحة يسرى يرد على مساعدتها: هديها 20 ألف جنيه لو كشفت رصيدها بالبنك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى خليل حبيب، ابن شقيق الفنانة الكبيرة الراحلة مديحة يسرى ما صرحت بها مساعدتها سهير التي ظهرت في فيديو باليوم السابع تشكو من تدهور حالتها المادية بعد رحيل الفنانة الكبيرة ومن إهمال أسرة الفنانة وورثتها لها.

وقال ابن شقيق الفنانة الراحلة خلال فيديو لـ"الخليج 365" مؤكدًا أن مساعدتها حصلت من الأسرة على مبلغ 60 ألف جنيه وكل الأجهزة الكهربائية الخاصة وعدد من المتعلقات الخاصة بمديحة يسرى بعد وفاتها وتم نقل هذه المنقولات والمتعلقات بمعرفة الأسرة في سيارة نقل إلى الشقة التمليك التي تمتلكها سهير في أحد الأبراج بالمنيب.

وأكد خليل حبيب أن الأسرة اكتشفت بعد إعلان الوراثة الخاص بالفنانة الراحلة اختفاء مبلغ 32 ألف دولار سحبتها عمته قبل رحيلها من البنوك، مشيرًا إلى أنها لم تنفق من هذا المبلغ شيئًا على علاجها حيث تم علاجها على نفقة الدولة ونقابة الممثلين.

وقال ابن شقيق مديحة يسرى إنه سأل سهير مساعدة عمته عن هذا المبلغ حيث إنها لم تكن تفارقها خاصة خلال فترة مرضها الأخيرة، فأكدت عدم علمها به .

وعرض حبيب على سهير مساعدة عمته الراحلة خلال الفيديو مبلغ 20 ألف جنيه مقابل الكشف عن رصيدها في البنوك، مؤكدًا أنه يتوقع ألا يقل هذا الرصيد عن ثلاثة أرباع مليون جنيه.