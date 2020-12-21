شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لكاتى هولمز وصديقها إيميليو فيتولوا بعد احتفالهما بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات من ظهور كاتى هولمز رسميا مع صديقها إيميليو فيتولوا على "إنستجرام" احتفالا بعيد ميلادها، وكانت الصورة على صفحة إيميليو التى تضم أكثر من 44.6 ألف شخص .

استطاع مصورى "البابارتزى" أن يسجلوا عدد من اللقطات للنجمة العالمية كاتى هولمز التى بدت أكثر سعادة من أى وقت مضى ، حيث كانت تستمتع مع صديقها إيميليو فيتولو البالغ من العمر (33 عاما) بنزهة شتوية رومانسية فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

ظهرت كاتى هولمز بإطلالة كلاسيكية رائعة، حيث ارتدت معطف طويل باللون الأسود، واختارت حذاءها بنفس اللون، فى حين انتقت البنطلون الذى ارتدته من مجموعة تصميمات دار أزياء " Marni " ووصل سعره لى 460 جنيه إسترلينى .

وحفاظا على صحة كاتى و صديقها فيتولو التزم كل منهما بارتداء القناع الطبى وذلك تجنبا لخطر الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 " الذى يهدد العالم .