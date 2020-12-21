شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تعلن شفاءها من فيروس كورونا: بفضل الله ثم دعواتكم المسحة سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة صابرين عن شفائها من فيروس كورونا، وذلك بعد فترة من إعلانها إصابتها بالفيروس هي وعائلتها، إلا أنها مؤخرًا ومن خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، طمأنت محبيها حينما كتبت: "بفضل الله أولاً ثم دعواتكم مسحة كورونا سلبية".



صابرين على انستجرام

وأكدت الفنانة صابرين، إصابتها بفيروس كورونا في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الابراشي، المذاع على فضائية الأولى المصرية، حيث قالت إنها شعرت بفقدان حاستي الشم والتذوق وأجرت التحليل وقد ثبت أصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها وهم زوجها وشقيقها وزوجته.

وقالت الفنانة صابرين، "لم أصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. وعندي ثقة بالله بانتصارنا للفيروس كورونا".

وأشارت صابرين، إلى أن الإصابة بالفيروس كورونا سر خطورتها بدون أعراض ومن الممكن الأشخاص المخالطين لينا بصفة مستمرة مصابين وحاملين للفيروس، محذرة كل الشعوب بالأخذ بالمتابعة الإجراءات الاحترازية، واختتم حديثها بدعوتكم ليا لشفاء من المرض فيروس كورونا.