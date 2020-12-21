شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يتبنى وجهة نظر غريبة عن سلالة كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذى يشوب الغموض وسط صراع وسباق عالمى لإيجاد طريقة للتعامل مع فيروس كورونا سواء من خلال لقاح أو الدواء، تساءل النجم اللبناني راغب علامة عن حقيقة فيروس كورونا حول إن كان طبيعيًا أو مخلًقا في المعامل، وأن انتشاره ما هو إلا حرب عالمية ثالثة ولكن بطريقة مختلفة.

وكتب راغب علامة، عبر حسابه بموقع تويتر: "هل هو طبيعي ما يحدث في هذا العالم؟ هل كورونا ڤيروس طبيعي أم هو سلاح مصنّع في مختبرات الأشرار؟ هل هي الحرب العالمية الثالثة بطريقة مختلفة؟ الجواب سيأتي بعد حين وبعد أن يكون قد قضى على الكثير من البشر جسديًا، معنويًا واقتصاديًا! رحمتك يا رب على الأبرياء".



راغب علامة تويتر

ويتسابق علماء بريطانيا لإيجاد طريقة للتعامل مع الشكل الجديد من فيروس كورونا، الذي يزيد معدل انتقاله بنسبة 70% عن السلالات السابقة.

ووفقًا لتقرير جريدة ميرور البربيطانية"mirror"، يقود علماء وزارة الدفاع في بورتون داون - المختبر الأكثر سرية في بريطانيا المعركة ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا الجديد، وكانوا على خط المواجهة منذ الانتشار السريع للمتغير المتحور لـ كورونا، الذي أطلق أجراس الإنذار في داونينج ستريت قبل يومين.

وتم اكتشاف النوع الجديد لأول مرة في سبتمبر، ولم يسبب القلق في البداية لأنه من الطبيعي أن تتطور الفيروسات، لكنها دمرت الآن عيد الميلاد في بريطانيا لأن معدل انتقالها أعلى بنسبة 70 % من السلالات السابقة وهي مسئولة عن أكثر من 60 % من الحالات الجديدة في لندن، مع عدم تأخر الجنوب الشرقى.