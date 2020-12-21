شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل جاكسون في الملامح الأولى لفيلم Death to 2020 من نتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الصفحة الرسمية لشبكة منصات نتفليكس التليفزيونية، عبر موقع تويتر، الملامح الأولى لفيلم الدراما Death to 2020، المقرر عرضه يوم 27 ديسمبر الجارى، عبر المنصة الإلكترونية، وسيسرد الأحداث التي شهدها العام الجاري وبالتحديد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر في التريلر الرسمي للفيلم النجم العالمي صامويل جاكسون، ومن المقرر أن يسرد الفيلم الأحداث التي شهدها العام بشكل ساخر، وسيكون العمل من نفس صناع مسلسل Black Mirror الشهير الذي يعرض عبر نتفليكس.

وعلى جانب آخر، أطلقت منصة Netflix اختبارا على خاصية جديدة، حيث يمكن من خلالها اختيار الصوت فقط، الميزة الجديدة قريبة من فكرة الـ"بودكاست"، فى البداية بدأ تجربة الخاصية الجديدة على نظام Android، حيث يمكن من خلالها تعطيل الفيديو والاستماع إلى صوت برنامج تليفزيونى أو فيلم مع إغلاق التطبيق، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ويمكن للمشتركين فى الاختبار التبديل إلى وضع الصوت فقط عن طريق تحديد زر "إيقاف تشغيل الفيديو" فى شاشة تشغيل Netflix، لكن سيكون على المستخدمين الاشتراك لاستخدام الميزةفى كل مرة.





وقال أحد ممثلى Netflix فى بيان لـ Variety: "نبحث دائمًا عن طرق جديدة لتحسين تجربة Netflix للهواتف الذكية لمستخدمينا، وحاليا نجري اختبارات في بلدان مختلفة ولفترات زمنية مختلفة، ولن تكون الخدمة متاحة ألا في حالة إذا وجدها الأشخاص مفيدة، تم الكشف عن الاختبار لأول مرة من خلال Android".

وفى الصيف الماضى أضافت الشركة اختبارها على أجهزة التليفزيون المتصلة من خلال ميزة "Shuffle Play"، والتى يمكن من خلالها تشغيل فيلم أو مسلسل عشوائى بناءً على سجل مشاهدة المستخدمين، وصرح أحد مسئولى Netflix أنهم يخططون لتحويل ذلك إلى ميزة دائمة.