فيلم الأكشن Wonder Woman يتصدر التريند بعد تجاوز إيراداته الـ38 مليون دولار

تصدر فيلم الأكشن والإثارة والتشويق Wonder Woman 1984، محركات البحث المختلفة بعد تجاوز إيراداته الـ 38 مليون دولار في دولة الصين، وذلك في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا (Covid 19).
ووفقًا لتقارير أصدرتها صحف ومواقع عالمية، فإن فيلم WonderWoman 1984 افتتح الإيرادات بـ 18.8 مليون دولار في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسرعان ما حقق 38.5 مليون دولار، وهو ما يعد انخفاضًا كبيرًا عن الجزء الأول الذي حقق
Wonder Woman من بطولة النجمة العالمية جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.
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