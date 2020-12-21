كسارة البندق.. حلم ليلة عيد الميلاد فى 6 حفلات بالأوبرا

تواصل دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بأعياد الكريسماس والعام الميلادى الجديد، حيث تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو ناير ناجى رائعة المؤلف الروسى العالمى تشايكوفسكى باليه كسارة البندق من إخراج الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل وإعادة الإخراج لأرمينيا كامل المدير الفنى للفرقة، وذلك فى 6 حفلات تقام الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، الأحد، الاثنين والثلاثاء 23، 24، 25، 27، 28 و29 ديسمبر على المسرح الكبير تصميم الديكور سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوى، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، جرافيك ومابيينج محمد عبدالرزاق.

باليه كسارة البندق ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد

بسبب أجوائه الساحرة وأحداثه الشيقة إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على مجرى الأحداث فى الحياة بشكل عام ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة، بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية التى تم توظيفها لتتناسب وقصة البالية التى تدور حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا فى ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التى تحطمت على يدأخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا واميرها والعاب عيد الميلاد.

المعروف أن باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكى عام 1891 مستلهماً إحدى قصص الكاتب الفرنسى ألكسندر دوما الأب الذى اقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 على مسرح دار الأوبرا الإمبراطورى بسان بيتر سبورج، ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة الذى قدمته لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالاً بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظا على طابعه الكلاسيكى.