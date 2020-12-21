إستكمالاً لـ عايزة أتجوز .. هند صبري تستعد لتصوير عايزة اتطلق (تفاصيل)

تستعد النجمة هند صبري لتصوير الجزء الثاني من مسلسها "عايزة أتجوز"، والذي يحمل إسم "عايزة أتطلق"، في بداية العام الحديد.

ومن المقرر عرض مسلسل "عايزة اتطلق" عبر منصة نتفليكس الرقمية في العام الجديد2021، حيث تعقد "هند" اجتماعات مكثفة مع المخرج هادي الباجوري، لمناقشة التفاصيل المبدئية للمسلسل.

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وفي نفس السياق، تعود النجمة هند صبري للمنافسة في دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، حيث تواصل تصوير مشاهدها في المسلسل أمام النجم أحمد عز، وتجسد من خلال

العمل شخصية زوجة البطل التي تحاول إحدى الجهات تجنيدها للتجسس على مصر.

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المسلسل من بطولة أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، هشام سليم، محمود البزاوى، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، مايان السيد وخالد أنور، من إخراج: أحمد علاء، وكتابة: باهر دويدار.