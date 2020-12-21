(تفاصيل) شمس الأغنية نجوى كرم تطرح معذور قلبي

تستعد شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لطرح أحدث أغنياتها على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل إسم "معذور قلبي"، وتحمل طابعًا إيقاعيًا شعبيًا، وتتنوع مشاهد الكليب بين الغناء على المسرح، وبين وجود نجوى بين السيارات مع الراقصين.

أغنية "معذور قلبي" من كلمات ​عامر لاوند​، ألحان وتوزيع موسيقي ​علي حسون​، تحت إدارة المخرج اللبناني ​وليد ناصيف​، ومن إنتاج شركة "روتانا".

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وكان من المقرر طرح هذه الأغنية قبل وقوع إنفجار مرفأ بيروت، ولكن الفاجعة دفعت بنجوى إلى إطلاق أغنية "بيروت" أولاً.

وفي سياق آخر، تحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم حفل رأس السنة الجديدة في دبي بمشاركة نجم الأغنية ماجد المهندس، وذلك في يناير 2021، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، المقام فعالياته في الإمارات.