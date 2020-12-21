دياب يعود للساحة الغنائية ويطرح "يا دماغى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "يا دماغى خدي راحة.. ليزيد الهم ويتمكن.. مشاكلنا عايزة جراحة.. مش نافع ليها مسكن".. بهذه الكلمات طرح المطرب دياب أغنيته الجديدة.

ويعود دياب بالأغنية إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب، وتدور فكرتها فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير نمط الحياة، والبعد عن الضغوط والمشكلات والأحاسيس السلبية غير المريحة التي تقود الإنسان إلى الاضطرابات النفسية.



من الأشياء التى لفتت الانتباه تصميم بوستر الأغنية، الذي عبر عن حالتها ومعنى كلماتها، وربطها بأجواء عدم الانشغال بالأزمات، والبعد عن دوائر الهموم النفسية.

أغنية "يا دماغي" هي طابع دراما مقسوم من كلمات الشاعر مصطفي حسن ومن ألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة، ومن إنتاج شركة "مزيكا" وهى الآن على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.