اللون الأحمر يكسو وول ستريت بفعل السلالة الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح الإثنين، إذ أثارت سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا مخاوف من مزيد من عرقلة النشاط الاقتصادي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 20.05 نقطة، أو 0.07%، إلى 30159.00 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت.



ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 25.13 نقطة، أو 0.68%، إلى 3684.28 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 159.49 نقطة، أو 1.25%، إلى 12596.14 نقطة.

ووفقا لرويترز، زادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة.

ووفقا لأحدث البيانات سجلت الولايات المتحدة نحو 17.9 مليون إصابة منذ تفشي الجائحة في مارس/آذار الماضي، بينما بلغ عدد الوفيات نحو 318 وفاة.

وأوقفت العديد من الدول حول العالم حركة الطيران مع بريطانيا مع الإعلان عن سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار.

وغرق الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، في ركود كبير خلال ربيع 2020 بسبب جائحة كورونا لكنه قاوم جيدا واستعاد انتعاشه جزئيا.

وحسب توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، سيواصل الاقتصاد الأمريكي الانتعاش، لكنه سيبقى دون مستويات ما قبل الجائحة وينبغي الانتظار حتى 2023 ليقترب معدل البطالة من ذلك المسجل قبل الأزمة.

وبات المصرف المركزي الأمريكي يتوقع انكماشا في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2,4% هذه السنة قبل تسجيل نمو نسبته 4,2% في 2021 و3,2% في 2022.

وفي سبتمبر/ أيلول كان يتوقع تراجعا بنسبة 3,7% في 2020 وارتفاعا بنسبة 4% العام المقبل و3% في 2022.