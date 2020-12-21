محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت المطربة السورية أصالة نصري شقيقها أنس بعيد ميلاده، الموافق اليوم 21 ديسمبر.
نشرت أصالة صورة شقيقها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " أنت وأنا مو بسّ إخوه .. نحنا سوا متل التوأم متلّ آدم وعلي، وقتنا وشغلنا وضحكنا وسفرنا وكتير كتير غيرهم نحنا بنعيشه مع بعض .. أنت سنيني أخي وسندي وحُبّ ماله حدود .. كلّ سنة وأنت بخير ياروحي أنت".
وطرحت المطربة السورية أصالة نصري أحدث أغانيها، مؤخرًأ، التي تحمل اسم "الفرق كبير"، وهي من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنت سندي وحب ماله حدود".. أصالة تهنئ شقيقها بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.