بسبب ويجز.. أحمد حسن راؤول منتقدا عمرو سلامة: لو بتضلل الناس تبقى مشكلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انتقد الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، قيام المخرج السينمائي عمرو سلامة بالاحتفاء بتصدر مغني المهرجانات ويجز، قائمة الأكثر استماعا عبر تطبيق "سبوتيفاي" في مصر، موجها له رسالة "لو مش فاهم تبقى مشكلة، ولو فاهم وبتضلل الناس تبقى مشكلة أكبر".

راؤول علق على ما نشره عمرو سلامة، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "مخرجي الجميل أ. عمرو سلامة، لو حضرتك مش فاهم تبقى مشكلة، ولو فاهم وبتضلل الناس تبقى مشكلة أكبر ".

وأضاف: "في كل عصر بيخرج بعض المحتويات الشاذة، بمعنى الخارجة عن الطبيعة، وتكسّر الدنيا في وقتها فقط، وبعد كده تختفي،امثلة كتير قوي، تعالى اقولك بعضها، ودول اللي كسروا الدنيا زمان، ريكو راح فين بأغانيه، عماد بعرور، شعبان عبد الرحيم، أوكا وأورتيجا، راحو فين بأغانيهم".

وتابع الشاعر "أغنية من خمسة لخمسة ونص راحت فين، كعبو كعبو راحت فين، الفرخة والديك، وغيرهم كتير اللي اغانيهم ماتت واتنست وهما كمان لموا فلوس واتنسوا".

أحمد أضاف: "وفضل (6 الصبح، وليلي نهاري، وعينيا بتحبك، وخليك جانبي، وشوقنا، والسود عيونه، وعلي صوتك بالغنا، وناري نارين، وغيرهم كتيير )".

ووجه الشاعر سؤال إلى المخرج: "هل ممكن تعمل بلاي ليست في ودنك تسمع (كعبو - انابيب - عبده موتة - هبطل السجاير - من خمسة - الفرخة والديك - حبيبي لابس برنيطة، الأعمال الشاذة بتبقى نجاحاتها وقتية وتنتهي بسرعة، وبيفضل الصحيح مهما حصل، زيها زي المخدرات ولكن بدون ادمان.. ظاهرة إلهاء وبس .. واقرأ التاريخ".

واختتم بالقول: "مخرجي الغالي.. المنصات ليست كل شيء، وأنت عارف الدعم والملايين اللي بتتدفع لظهور الكلام ده، وبصعالكيرف، هتلاقيه حاليا نازل، وهينتهوا، ويطلع غيرهم، ويفضل منير، وعمرو، وتامر، وحماقي، والجسمي، وعسيلي، وحميد وهشام، وقمر، وإيهاب، ومحيي، وشيرين، وأنغام، وأصالة، ومدحت، ويسلموا أجيال بعدهم وغيرهم كتتيييير".

وأكد حسن أنه ليس ضد هذه الأغاني، موضحًا "بالعكس في كتير بسمعهم زي ما كنت بسمع اللي فوق في وقت ما وإنتهوا، انا بس بشرح حالة كمتخصص في المجال، لا مؤاخذة.. يا مخرجي المحترم".

وكان المخرج عمرو سلامة كتب عبر صفحته في موقع فيسبوك: "ويجز أكثر مغني إتسمع أغانيه في مصر على تطبيق (سبوتيفاي)، أكثر من أي مغني ثاني نقابي، أو وراه شركة إنتاج أو توزيع كبيرة، أو بيتعمله فيديو كليبات بملايين، أو بيكتبله ويلحنله ويوزعله أهم مواهب، أو وراه مكنة إعلامية ودعائية ضخمة، ده غير مغنيين المهرجانات اللي معاه في القائمة اللي بينطبق عليهم تقريبا جميع ما سبق".

وأضاف: "العالم يتغير، الذوق يتغير، ومسير المقاومة الشرسة اللي بتواجه كل ما هو جديد تنسحق، ومصير والديناصورات تنقرض".