فيديو| بجوار الشلالات.. رانيا يوسف لجمهورها: يا ترى أنا فين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تقف بجوار شلالات.

وعلقت "رانيا"، على الفيديو موجهة سؤالًا لجمهورها حول المكان الذي تتواجد فيه قائلة: "يا ترى أنا فين؟".

وحرص العديد من متابعي رانيا عبر الموقع على الرد، مؤكدين أنها تتواجد في محافظة الفيوم وتحديدًا في شلالات وادي الريان.

من ناحية أخرى، شاركت رانيا يوسف مؤخرًا في الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، بطولة أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هدى مجد، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي.