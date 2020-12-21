صور| نور دياب تستعد للاحتفال بـ"الكريسماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت نور في الصور وبجانبها "شجرة الكريسماس"، استعدادًا للاحتفال بليلة رأس السنة. يذكر أن "الهضبة" عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها: جنا، كنزي، عبدالله.

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