(صور) Dalton Gomez يتصدر التريند بعد إعلان خطوبته على إريانا جراند

تصدر إسم رجل الأعمال Dalton Gomez محركات البحث المختلفة، وذلك بعد إعلان النجمة العالمية إريانا جراند خطوبتهما.

أعلنت النجمة العالمية إريانا جراند خطوبتها على رجل الأعمال الشهير دالتون جوميز ووكيل العقارات، حيث نشرت "إريانا" مجموعة صور تجمعها بـ "دالتون جوميز" ومن بينهم صور لخاتم من الماس واللؤلؤ، وذلك

عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة على الصور قائلة: "إلى الأبد".

وإنهالت عبارات التهنئة على النجمة العالمية إريانا جراند خاصة وأنها تتمتع بجمهور وعدد كبير من المتابعين.

وجاءت من بين هذه التعليقات:" النجمة والسوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين، والتي حرصت على تهنئة "إريانا"، حيث كتبت: "سعيدة جدًا لكم يا شباب"، وأعربت إيضاً ديمى لوفاتو عن سعادتها بهذا الحدث السعيد، وعلقت: "أحبكم"، كما حرص عدد آخر من النجوم العالميين على تهنئة إريانا جراند وخطيبها دالتون جوميز، متمنين لها حياة سعيدة خاصة وأنها تبدأ حياتها العاطفية الآن مع شريك حياة تحبه ويحبها.